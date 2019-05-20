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Экология Общество

Возле самарского храма Кирилла и Мефодия остановили вырубку деревьев

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Cамаре остановлена вырубка более чем 300 деревьев на территории сквера при храме Кирилла и Мефодия.

Фото: /Corwin80 https://twitter.com

Согласно проекту благоустройства сквера, опубликованному неравнодушными горожанами в Twitter, рабочие должны были провести опилку сухих и аварийных деревьев. По факту же очевидцы говорят о полной вырубке всех произрастающих на указанной территории деревьев. Работы ведет департамент городского хозяйства и экологии. Разрешение выдано администрацией Промышленного района.

"По плану ручей с оврагом закатывается в бетон, и все деревья будут спилены, с наклоном или без - иначе не выполнить работы. Мастер так и сказал: деревья не маркированы, потому что все под снос", - пишут самарцы в соцсети.

На негодование жителей областной столицы отреагировала мэр города Елена Лапушкина. "В настоящее время по моему решению спил деревьев на территории возле Храма Кирилла и Мефодия не производится, специалисты делают оценку сухостойности и аварийности. В ближайшее время состоится встреча по обсуждению благоустройства оврага с участием специалистов и жителей".

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