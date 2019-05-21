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Суды Происшествия

Тольяттинца осудили за вовлечение несовершеннолетней в проституцию

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли по ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего") и п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ ("Деяния, направленные на организацию занятия проституцией с использованием несовершеннолетних"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2017 г. мужчина принудил заниматься проституцией девушку 2001 года рождения. Кроме того, он выложил в Интернет интимные фотографии потерпевшей.

Суд назначил мужчине три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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