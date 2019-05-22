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Альфа-Банк в Самаре открыл специализированный ипотечный центр

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка открылся в Самаре по адресу: ул. Садовая, 256. Офис специализируется на оформлении займов на покупку жилья. Помимо выдачи ипотеки специалисты банка окажут помощь при заключении сделки, оформлении договора купли-продажи. Здесь же можно будет получить консультации по объектам недвижимости и заключить договоры страхования.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

Значительную часть рутинных операций, связанных с оформлением кредита, можно совершить онлайн, через личный кабинет ипотечного заемщика. Это значительно сократит процесс получения ипотечного займа. А платеж по кредиту можно вносить в любом отделении банка, независимо от региона, где выдан ипотечный займ.

В настоящее время банк выдает ипотеку в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Красноярске. Самара стала шестым городом, где Альфа-Банк начинает работу в новом формате. До конца года запланировано открыть Центры ипотечного кредитования в более чем в 10 новых регионах. "В первую очередь, мы выбираем регионы, где строится большое количество новых домов, продается недвижимость и существует платежеспособный спрос, — говорит руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. — Мы провели опросы клиентов, и оказалось, что многих пугает получение ипотеки, так как это сложный процесс, который требует подготовки и сбора многих документов. Поэтому мы постарались максимально упростить выдачу кредита, автоматизировать многие процессы с помощью онлайн-технологий. Хотелось бы, чтобы оформление ипотеки для наших клиентов было не подвигом, а позитивным жизненным опытом".

"Подобный формат работы — это требование времени, — отмечает первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев. — Главное для нас, чтобы услуга была оказана быстро, была доступной и удобной для клиента. А проценты по кредиту были конкурентоспособными".

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Процент по кредиту от 10,49%.

Получить ипотеку на покупку строящегося жилья можно по ставке 9,99% годовых. Заем на покупку жилья выдают на срок от трех до 30 лет. Также действуют программы рефинансирования, по ним банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых.

Сейчас банк внедряет стандартные ипотечные продукты, но уже в ближайшее время будет выдавать кредиты, в которых первоначальный взнос можно будет заплатить, используя материнский капитал. "Мы предполагаем, что средний размер ипотеки в Самаре составит 2-2,5 млн рублей. Наша цель — попасть в пятерку банков-лидеров по выдаче ипотечных кредитов", — отметил Артем Иванов.

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