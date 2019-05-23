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Суды Происшествия

Задержанного в Тольятти киллера осудили за ошибочное убийство 22-летней давности

МОСКВА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве суд вынес приговор Роберту Березину, признанному виновным в заказном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СК РФ.

В августе 1997 г. Березин вместе с соучастником Андреем Китовым согласился убить предпринимателя более чем за 58 млн руб. — $10 тысяч. Получив от заказчиков необходимую информацию, утром 19 сентября 1997 г. соучастники в подъезде жилого дома на ул. Бутырской не менее 28 раз выстрелили в мужчину, ошибочно приняв его за бизнесмена. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Березин 21 год скрывался и был в федеральном розыске. В августе 2018 г. его задержали в Тольятти. Во время предварительного мужчина полностью признал вину.

Суд приговорил Березина к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В СК России также сообщили, что в 1999 г. за это преступление длительный срок лишения свободы получил сообщник Андрей Китов. Были установлены и двое заказчиков убийства, в отношении них уголовное дело прекращено в связи со смертью.

"Расследование преступлений прошлых лет — одно из важнейших направлений деятельности следственных органов СК РФ. Успешная работа в этом направлении является необходимым условием для реализации принципа неотвратимости наказания. Следователи СК России, расследуя такие уголовные дела, предпринимают все возможные меры, чтобы лица, совершившие преступления в прошлом, не смогли уйти от ответственности", — подчеркивают в СК России.

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