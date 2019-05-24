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Суды Происшествия

Дело пенсионерки, пытавшейся вернуть квартиру, опять рассмотрит апелляционная коллегия

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 мая, Президиум Самарского областного суда рассмотрел кассационную жалобу защиты Ольги Казанковой, которую Самарский райсуд признал виновной в мошенничестве в крупном размере.

Напомним, 64-летнюю Казанкову приговорили к трем с половиной годам колонии за то, что она пыталась вернуть квартиру, выданную Министерством обороны в порядке обмена.

В марте 2019 г. апелляционным определением этот приговор отменили, женщину выпустили из следственного изолятора, а дело передали на новое рассмотрение в тот же райсуд. (Сейчас уголовное дело находится у федерального судьи Дмитрия Дерунова на стадии предварительного слушания).

Прокуратура оказалась недовольна таким решением и обжаловала его. Поводом для представления стало якобы нарушение прав Казанковой на защиту, когда она перед заседанием апелляционной инстанции заключила договор еще с несколькими адвокатами. Сама же подсудимая считает, что никакого нарушения УПК не было.

Защита пенсионерки и в апелляции, и в кассации добивалась изменения подсудности, то есть чтобы дело передали для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

В результате кассационное определение прокуратуры удовлетворили и апелляционное решение отменили, хотя Ольгу Казанкову все же оставили под подпиской о невыезде. Теперь дело вновь вернулось в апелляцию.

"Мы срочно подаем жалобу в Верховный Суд, — заявил общественный защитник Александр Терещенко. — Наши доводы президиум во внимание не принял, но мы будем добиваться оправдания Ольги Петровны. К сожалению, ее абсолютная невиновность очевидна всем, кроме суда".

"В тюрьме было ужасно, — поделилась пережитым пенсионерка с корреспондентом издания. — У меня сахарный диабет, а врача в камеру не дозовешься. Мне там прямо сказали, что им проще меня списать, чем оказывать медицинскую помощь".

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