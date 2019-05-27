КБ "Стрелка": Самаре потребуется 10 лет, чтобы "догнать" Москву образца 2017 года

Самаре потребуется около 10 лет при годовом росте валового городского продукта (ВГП) 5,9%, чтобы достичь уровня Москвы 2017 года. Такая информация содержится в материалах исследования, проведенного Центром городской экономики КБ "Стрелка".

Исходя из этого показателя исследователи отнесли Самару к продвинутым городам наряду с Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, Казанью, Уфой и Краснодаром.

В своей работе исследователи проанализировали экономику 16 российских городов, чье население на 1 января 2019 г. превышало 1 млн человек. Работа охватывает период с 2010 по 2017 год.

По данным "Стрелки", российские города-миллионники в 2017 г. обеспечивали 32% ВВП государства. При этом на Москву приходится 54% от общего вклада городов-миллионников в экономику страны, еще 15% обеспечивает Санкт-Петербург, а 31% — нестоличные города-миллионники.

Исследование показало дисбаланс между вкладом городов-миллионников в валовой ВВП, их бюджетами, качеством городской среды и инвестициями в эти населенные пункты. Так, доходы казны в Москве составляют 169 тыс. руб. на душу населения и 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге против 23 тыс. руб. в остальных миллионниках.

По уровню подушевого валового продукта Самара (705 тыс. руб.) находится на 5 месте — после Москвы (1306 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (851 тыс. руб.), Краснодара (769 тыс. руб.) и Екатеринбурга (724 тыс. руб.).

Существенная разница между городами-миллионниками наблюдается и в уровне инвестиций. Так, объем инвестиций на одного жителя Москвы в 2017 г. составил 162 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 127 тыс. руб., а в прочих миллионниках — 94 тыс. рублей.

Также в нестоличных миллионниках уровень качества городской среды значительно ниже, чем в Москве, и даже чем в среднем по России.

"Настолько существенная разница между вкладом городов-миллионников (кроме Москвы) в экономику страны и ресурсами на их развитие означает, что населенные пункты не распоряжаются полным объемом ресурсов, которые они создают. В результате у них просто не возникает внутренних стимулов для развития. Если эта тенденция сохранится, в долгосрочной перспективе она может привести к снижению потенциала городов-миллионников и, как следствие, к уменьшению их роли в экономике страны", — указывается в исследовании.