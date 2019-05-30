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Экология Общество

Из-за сильного обмеления Волги начали административное расследование

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 мая, Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству возбудило административное расследование по фактам катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным пресс-службы, во время расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Результаты расследования доведут до общественности и органов государственной власти субъектов РФ Средней Волги.

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