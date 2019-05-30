Из-за сильного обмеления Волги начали административное расследование

В четверг, 30 мая, Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству возбудило административное расследование по фактам катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным пресс-службы, во время расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания. Результаты расследования доведут до общественности и органов государственной власти субъектов РФ Средней Волги.