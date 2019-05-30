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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Бренд "Самара" получил награду за качество на Урале

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге подведены итоги XVI ежегодного Фестиваля качества пива, вино-водочной и безалкогольной продукции. Напитки, выпускаемые пивоваренной компанией "Балтика", были удостоены восьми наград. Сорт "Самара светлое" получил диплом I степени.

Фото: фото предоставлено компанией "Балтика"

Организатором фестиваля стал Центр "Гарантия качества" при поддержке министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей и администрации Екатеринбурга. Главное направление фестиваля в этом году - выявление и пропаганда лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, повышение конкурентоспособности предприятий. Экспертная оценка профессионального сообщества помогает участникам фестиваля улучшать качество своей продукции и соответствовать запросам потребителей.

"Балтика" год за годом поддерживает свою репутацию, обеспечивая неизменно высокое качество пива, производимого на разных площадках в разных регионах. Отраслевые конкурсы подтверждают статус компании. На этот раз "балтийские" пивовары собрали целую коллекцию новых наград: в результате оценки качества в номинации "Пиво светлое бутылочное (стекло)" экспертное жюри наградило дипломом I степени пиво сорта "Самара светлое", "Балтика Классическое №3" и "Свердловское", в номинации "Пиво светлое (ПЭТФ, баночное)" награды удостоилось пиво "Уральский мастер классическое". Диплом II степени в категории "Пиво безалкогольное" получила "Балтика №0 безалкогольное", в номинации "Пиво светлое бутылочное (стекло)" (традиционное) - "Балтика 7 Экспортное" и "Балтика 9 Крепкое", а в номинации "Пиво светлое (ПЭТФ баночное)" - "Уральский мастер крепкое".

"Участие в фестивале помогает лучше узнать рынок, познакомиться с конкурентами, обменяться опытом. Такой формат общения позволяет по-новому взглянуть на производимую нами продукцию и улучшить ее. Подобные мероприятия поддерживают стремление совершенствоваться и стремиться к большему, ведь ключевой приоритет компании "Балтика" - поставлять высококачественную продукцию, которая нравится потребителям", - делится соображениями Мария Коробейникова, старший бренд-менеджер группы по развитию регионального портфеля ООО "Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.

Пиво "Самара", созданное с учетом вкусовых предпочтений жителей региона, выпускается на заводе "Балтика-Самара" с 2003 года, то есть с первых дней работы предприятия. В этом году региональный бренд был обновлен: на этикетках сортов линейки появились изображения первого самарского трамвая и буксирного парохода "Самара". Обращение к истории и губернскому периоду развития Самары позволили подчеркнуть ценности, которые важны для поклонников бренда: богатое прошлое региона, гордость за свой город. При этом вкус и высокое качество "Самары" остались неизменными. Теперь к наградам бренда (в частности, пиво "Самара" - лауреат Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" 2007-2012, обладатель Серебряной премии "Бренд года / EFFIE" в номинации "Региональный проект", диплома "Золотой бренд Самарской области", неоднократный призер Поволжской агропромышленной выставки) добавился диплом екатеринбургского фестиваля.

В целом бренды компании являются обладателями более чем 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Успехи компании напрямую зависят от пристального внимания к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. В производственной лаборатории компании пиво проверяется на соответствие требованиям нормативно-технической документации по физико-химическим и микробиологическим показателям. Вот лишь некоторые из них: пеностойкость, экстрактивность начального сусла, содержание алкоголя, уровень налива, цвет. Как результат, продукция "Балтики" достойно представляет Россию на международной арене, ее можно найти более чем в 75 странах мира, в 43 из которых "Балтика" является единственным российским поставщиком в категории. Зарубежные партнеры выбирают компанию из-за безупречного качества продукции и высокого уровня сервиса.

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