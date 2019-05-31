На бульваре Металлургов высадят голубые ели и выложат плитку

В Самаре стартовали работы по ремонту и комплексному благоустройству площади им. П. П. Мочалова и бульвара Металлургов, сообщает пресс-служба мэрии города. Общая площадь, которую затронет благоустройство, составляет порядка 20 тыс. кв. м от ул. Марии Авейде до Алма-Атинской.

"На данный момент ведутся демонтажные, подготовительные работы. На площади Мочалова предусматривается полностью мощение тротуарной плиткой. На бульваре будут обустроены пешеходные зоны с островками отдыха с учетом применения современных решений. Также будут высажены новые газоны и кустарники. Максимально к выполнению работ мы привлекаем общественность", — пояснил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Старостин.

Важно подчеркнуть, что проект благоустройства бульвара Металлургов прошел широкое общественное обсуждение, свое мнение также высказало экспертное сообщество. Во время разработки проекта архитекторы вместе с инициативными жителями старались сохранить бульвар в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, при этом использовать современные архитектурные решения, запланировано значительно увеличить площадь зеленых насаждений.

На территории площади им. П. П. Мочалова и бульвара Металлургов планируют высадить 60 полноразмерных деревьев, в том числе голубые ели. Озеленение будет базироваться на принципе бережного замещения. На площади уберут только больные деревья и сухостой, под эту категорию попадают около 10 аварийных елей с открытой корневой системой, их заменят на новые деревья. Такое решение было согласовано с жителями района Металлург.

"По просьбе жителей здесь будет ландшафтное озеленение, много лавочек и малых архитектурных форм. Полностью поменяется конфигурация сквера — здесь будут диагональные тротуары для удобства жителей, также запланирована установка памятника Павлу Петровичу Мочалову и ликвидация незаконных объектов потребительского рынка", — говорит глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.

Около дворца культуры Металлург по инициативе ветеранов и жителей будет установлен памятник Почетному гражданину Самары, первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову. 7 июля 2019 г. исполняется 110 лет со дня его рождения.

Для определения лучшего проекта памятника объявлен конкурс, в нем участвуют шесть скульпторов. Совместно с решением профессионального жюри конкурса свое мнение о проектах монумента выскажут жители Самары, в том числе горожане, проживающие на территории района Металлург, трудящиеся и ветераны металлургического завода. Установить архитектурную композицию планируют к осени на обновленной площади им. П. П. Мочалова.