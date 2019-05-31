В Тольятти начат ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В Центральном районе Тольятти стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящее время ремонт начат на двух участках: ул. Индустриальной (на участке от ул. Комсомольской до здания № 1 по ул. Индустриальной) и ул. Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова).

На ул. Индустриальной закончены работы по фрезерованию дорожного покрытия и начаты работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Во время ремонта на объекте будут заменены остановочные павильоны и частично заменен бортовой камень. Также будут выполнены работы по высотному регулированию положения крышек колодцев.

В рамках ремонта участка ул. Ленинградской предусмотрено устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, замена бортового камня, а также установка технических средств организации дорожного движения, в том числе нанесение разметки термопластиком. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна.

Всего дорожными работами в Тольятти в 2019 году будет охвачено более 17 км автомобильных дорог. Ремонт ожидает улицы Тополиную, Ворошилова, Юбилейную, Полякова, Ленинградскую, Баныкина, Индустриальную, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославскую, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральную площадь. Также в 2019 году планируется начать строительство улицы Офицерской в Автозаводском районе города.

"На всех объектах ремонта при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет применяться современный материал — щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумных вяжущих", — подчеркнул руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов.