Аэропорту Курумоч присвоено имя Сергея Королева

Президент РФ Владимир Путин 31 мая подписал указ о присвоении имен, имеющих особые заслуги перед Отечеством, более 40 аэропортам России. В их числе самарский Курумоч, который получил имя С.П. Королева, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект "Великие имена России", реализуемый с 2018 года, не призван заменить уже существующие названия — выбранные путем народного голосования имена великих людей лишь дополнят официальные наименования крупнейших российских аэропортов международного и федерального значения.

В частности, самарскому аэропорту Курумоч согласно указу дополнительно присвоено имя С. П. Королева; московскому Внуково (который также претендовал на имя этого выдающегося конструктора, ученого, академика АН СССР, основоположника космонавтики, организатора производства ракетно-космической техники) — авиаконструктора А. Н. Туполева.

Это была настоящая борьба, в которой самарский аэропорт всегда был на несколько шагов впереди московского. В итоге за присвоение имени С. П. Королева Курумочу проголосовали 85594 человека; у Внуково было 58252 голоса. В этой спорной ситуации в качестве основного критерия было учтено процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе.

Напомним, имена победителей общенационального конкурса по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам "Великие имена России" публично озвучили в прямом эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1" 4 декабря 2018 года.

Всего в конкурсе "Великие имена России" приняли участие 6 млн россиян. По числу проголосовавших Курумоч набрал 142293 голосов, которые распределились следующим образом: Сергей Королев — 85594 (60,2%), Николай Кузнецов — 25228 (17,8%), Эльдар Рязанов — 19058 (13,3%), Василий Татищев — 12413 (8,7%).

Организаторами проекта на федеральном уровне выступили Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество; на региональном — Общественная палата Самарской области при поддержке правительства Самарской области. Целью является увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Как отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, в аэропортах, которые участвовали в проекте, появятся специальные экспозиционные зоны. Образы великих людей лягут в основу культурных концепций пассажирских терминалов и станут составляющей туристических брендов территорий.

В ближайшее время самарскими общественниками будет инициирована встреча со всеми заинтересованными сторонами. К обсуждению идей и концепций экспозиции международного аэропорта Курумоч имени академика С. П. Королева предполагается привлечь представителей научного, исторического и музейного сообщества, экспертов и широкую общественность. Задачей Общественной палаты в этом процессе является обеспечение всестороннего диалога: максимальный учет пожеланий людей при оформлении экспозиции аэропорта.

Далее проект "Великие имена России" будет реализован в соответствии с планом оргкомитета Общественной палаты РФ. В июне текущего года будут сформированы рабочие группы с участием представителей аэропортов и региональных общественных палат, задачей которых будет согласование плана действий в 2019–2021 гг. и координация текущих задач в рамках общественной и информационной кампании.

До 1 октября 2019 года будет проведен конкурс на разработку дизайн-макетов экспозиционных зон. Это позволит вовлечь широкую общественность в актуальную повестку и учесть интересы и мнение граждан при выборе конечного решения по оформлению выставочных комплексов.