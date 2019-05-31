Члены так называемой банды Алексеева слушали приговор не в полном составе

В Самарском окружном военном суде 31 мая закончили оглашение приговора шестерым жителям Самары, признанным виновными в похищении людей, разбое и вымогательстве.

Напомним, в мае 2017 г. за похищение парня были задержаны двое сотрудников полиции и их коллега, ранее служивший в Госнаркоконтроле. Во время расследования правоохранители выявили еще несколько аналогичных эпизодов, когда задержанные используя служебное положение, похищали причастных к сбыту наркотиков и вымогали у них деньги.

К сентябрю были задержаны еще четверо молодых мужчин, среди которых был и офицер Российской Армии. На свободе оставался только Степан Алексеев, которого следствие считало организатором преступной группы.

Уголовные дела в отношении полицейских были выделены в отдельное производство в связи с тем, что они заключили соглашение со следствием. Один из них уже отбывает семилетний срок лишения свободы.

Более года назад на скамью подсудимых в военном суде сели шестеро.

30 мая федеральный судья Дмитрий Тимошечкин начал зачитывать приговор. К максимальному сроку (14 лет) приговорили Степана Алексеева, а самый малый срок - девять лет - получил Владимир Петухов. Подсудимого Армена Саргсяна, который все время после задержания находился под домашним арестом, на окончание оглашения приговора сотрудники ФСИН не доставили. На суде этот вопрос не затронули.