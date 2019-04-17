Прокурор запросил 111 лет лишения свободы похитителям наркоманов

В Приволжском окружном военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела так называемой банды Алексеева, длившееся год. Во время судебных прений гособвинитель просил суд назначить Степану Алексееву 20 лет лишения свободы, Николаю Данилину 19,5 лет, Армену Саргсяну - 19 лет, Владимиру Петухову - 18,5 лет, Вахтангу Опре и Владимиру Хрусталеву - по 17 лет.

Напомним, подсудимые обвиняются в трех похищениях, вымогательствах и хищении имущества. Ранее по делу проходили два полицейских, которые согласились сотрудничать со следствием и их дела были выделены в отдельное производство. Один из них уже отбывает семилетний срок, другой сейчас под судом во второй раз. Остальные обвиняемые кроме Саргсяна с 2016 г. находятся в следственном изоляторе.

По версии подсудимого Опри, служившего в Госнаркоконтроле, он перешел дорогу сотрудникам УФСБ, крышевавшим самарский наркорынок. Двое из них были осуждены на небольшие сроки и условно досрочно уже вышли на свободу. Якобы все лица, признанные потерпевшими по делу, это наркозависимые распространители запрещенных препаратов, с которыми ему приходилось общаться в силу своей профессии.

"В своей речи гособвинитель выплеснул личные неприязненные отношения к подсудимым, которые он постоянно демонстрировал в ходе судебного процесса, — считает адвокат Сергей Горбачев. — Запрашивая такие большие сроки, он показал слабость государственной машины, которая должна обеспечивать неотвратимость и справедливость наказания, а не его жесткость".

В то же время защитник отметил безупречность проведения процесса федеральным судьей Дмитрием Тимошечкиным. По словам Горбачева, судья показал образец, как надо вести судебное следствие, и такое корректное соблюдение прав защиты, выгодно отличает военный суд от региональных судов общей юрисдикции.

"Председательствующий не дал ни малейшего повода усомниться в его беспристрастности, — присоединился к коллеге адвокат Владимир Рахманов. — На процессе строго соблюдался принцип равноправия сторон, и у защиты нет никаких оснований обжаловать будущий приговор из-за процессуальных нарушений".

По мнению Рахманова, есть все основания для переквалификации вмененного объема обвинения на более мягкие статьи уголовного закона, и сроки наказания, соответственно могут быть значительно снижены.

Вынесение приговора назначено на 26 апреля.