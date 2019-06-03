Торговая сеть "Пчелка" прекратила свое существование. У нее не осталось ни одного работающего магазина, пишет "Самарское обозрение".
Самарский продуктовый рынок потерял последнего ритейлера. В мае свою работу прекратила сеть супермаркетов "Пчелка" и "Карамель". Оператором магазинов выступала компания "Элит". Информацию
о том, что в регионе больше не осталось ни одного магазина, работающего под этим брендом, подтвердили в самой компании.
Сеть начинала работать в Красноглинском районе Самары в 2002 году. Ее бенефициаром выступал бизнесмен Андрей Котельников. В 2007 г. сеть начала выходить на общегородской уровень. Постепенно она стала одним из крупных региональных игроков. Еще в 2017 г. в активе организации насчитывалось 24 магазина "Пчелка", работавших в формате "магазин у дома" в Самаре, и три больших супермаркета "Карамель", функционирующих в более высоком ценовом сегменте.
В 2015 г. объем выручки компании составлял 2,78 млрд руб., в 2016 - 2,64 млрд руб., в 2017 - всего 1,5 млрд рублей. Данных по 2018 г. "Элит" пока не раскрыл, но, по всей видимости, они окажутся еще ниже.
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