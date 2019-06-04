СВГК завершила модернизацию газопровода для ООО "Амонд"

Специалисты Средневолжской газовой компании завершили пусконаладочные работы на сети газопроводов производственной базы (асфальтобетонного завода) ООО "Амонд".

В Волжском районе близ села Преображенка построен 15-метровый участок газопровода высокого давления, более 300 метров газопроводов среднего давления, а также установлены и проверены на работоспособность узел учета расхода газа и шкафной газорегуляторный пункт.

Увеличение пропускной способности построенного участка газопровода позволяет отказаться от использования мазута в технологическом процессе, снизив экологическую нагрузку на окружающую среду, а также создает условия для повышения мощности и экономической эффективности АБЗ ООО "Амонд".