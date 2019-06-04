Вступил в силу приговор экс-начальнику ИК-3 Андрею Гурьянову

Вступил в силу приговор Куйбышевского районного суда Самары, вынесенный бывшему начальнику ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области Андрею Гурьянову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Напомним, Гурьянова признали виновным в покушении на мошенничество — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

"Его подозревали в получении 900 тыс. руб. с жителя Самары под предлогом оказания содействия в условно-досрочном освобождении близкого родственника", — пояснили в пресс-службе областного УФСБ.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что полковника внутренней службы Гурьянова задержали их сотрудники 22 августа 2018 г. во время оперативно-розыскных мероприятий.

29 апреля 2019 г. суд Куйбышевского района признал его виновным и назначил год лишения свободы в колонии общего режима. Гурьянову зачли время содержания под стражей в срок отбытия наказания (один день за полтора). В итоге суд посчитал осужденного отбывшим наказание и освободил из-под стражи.

Меру пресечения до вступления приговора в силу Гурьянову изменили с заключения под стражей на подписку о невыезде. Теперь приговор вступил в законную силу.