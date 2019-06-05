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Экономика и бизнес

Как магазинам готовиться к маркировке товаров

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2019 года на сигаретах, обуви, шинах, духах, одежде, фототехнике и лекарствах появится специальный код маркировки. Что это значит для производителей, продавцов и покупателей, объясняет Эвотор - производитель онлайн-касс.

Фото: предоставлено компанией "Эвотор"

Зачем нужна

Маркировка - это способ отследить движение товара от производителя к потребителю. А еще снизить оборот поддельной продукции.

Производитель ставит на каждый товар уникальный код. Все продавцы - от оптовых поставщиков до розничных магазинов - сканируют этот код, когда покупают товар и когда продают его. Так они сообщают государству, что товар прошел через них. Государство видит, сколько товара магазин купил, сколько продал и по какой цене.

Последний в цепочке - потребитель. Его маркировка защищает от некачественного товара. Отсканируйте код маркировки с помощью приложения "Честный знак" и получите информацию о производителе, дате производства, сроке годности, МРЦ или других важных параметрах. Если товар оказался поддельным, то в приложении можно оформить и отправить жалобу в надзорные органы.

Какие сроки

Маркировку вводят постепенно - для каждого типа товаров разные сроки и правила.

Табак уже маркируют. Коды будут наносить на сигареты и папиросы, с фильтром и без. Остальные табачные изделия до 1 июля 2020 г. маркировать не будут.

С 1 марта все участники табачного рынка должны зарегистрироваться в системе "Честный знак", иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подключиться к системе электронного документооборота (ЭДО).

С 1 июля производители начнут выпускать только маркированный табак. Розничные магазины должны уметь продавать маркированный табак, а немаркированный могут распродавать до 1 июля 2020 г. После этого сигареты и папиросы можно будет продавать только с маркировкой. Если увидите в магазине пачку без кода - это подделка.

Также 1 июля начнут маркировать обувь и лекарства из перечня семи высокозатратных нозологий - дорогостоящих препаратов, необходимых больным гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими болезнями.

1 декабря маркировать начнут фотоаппараты, одежду, духи и шины.

Что делать магазинам

Если вы торгуете табаком, то уже должны зарегистрироваться в системе "Честный знак" и получить КЭП. Если торгуете на Эвоторе, можете отправлять отчеты в "Честный знак" прямо с него - решения для этого вы найдете на сайте.

Из оборудования вам понадобится 2D-сканер - он умеет читать двухмерные коды. Если не знаете, читает ли ваш сканер двухмерные коды, проверьте его - считайте образец кода на сайте. Ваш сканер должен пикнуть. Если торгуете алкоголем и работаете с системой ЕГАИС, подойдет сканер акцизных марок.

Для тех, кто торгует лекарствами, одеждой, обувью, фотоаппаратами, духами и шинами, точных инструкций пока нет. Следите за новостями на marka.evotor.ru или на честныйзнак.рф.

Подытожим

Маркировать будут табак, обувь, шины, духи, одежду, фотоаппараты и лекарства из перечня семи нозологий.

Маркировка помогает государству обелить рынок и бороться с подделками, а потребителю - проверять качество товаров.

Продавцы сигарет и папирос уже должны зарегистрироваться в системе "Честный знак", получить КЭП, а к 1 июля 2019 г. обзавестись 2d-сканерами.

Остальные розничные продавцы пока ждут инструкций.

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