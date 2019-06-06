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Происшествия

В Новокуйбышевском детсаду не хватились трехлетних детей, ушедших гулять в гипермаркет

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 4 июня, двое трехлетних воспитанников детского сада "Центр раннего детства" в Новокуйбышевске самовольно ушли из детсада, а их исчезновения никто не заметил, пишет "Город Нск".

Малыши самостоятельно перешли опасную дорогу с оживленным движением и добрались до гипермаркета "Магнит". На детей, гуляющих без сопровождения взрослых, обратили внимание неравнодушные прохожие. Лишь благодаря бдительности горожан малышей вернули в дошкольное учреждение целыми и невредимыми. По данным издания, их появление оказалось сюрпризом для воспитателя. Потеряшек к тому времени в садике еще не хватились.

"Действительно, в структурном подразделении "Детский сад "Центр раннего детства" ГБОУ ООШ №17 г. Новокуйбышевска по причине грубого нарушения своих должностных обязанностей воспитателем группы двое детей смогли покинуть территорию учреждения. К счастью, дети не пострадали. С целью расследования данного чрезвычайного происшествия была создана комиссия. Выявлены нарушения правил и норм по охране здоровья и предотвращению несчастных случаев. Для устранения подобных эксцессов с педагогическим составом был проведен внеплановый инструктаж по соблюдению должностных инструкций и необходимых правил. С воспитанниками проведены профилактические беседы о правилах поведения на прогулке", - прокомментировал ситуацию директор школы №17 Алексей Чевелев.

Также, по его словам, педагог, по чьей вине произошло данное происшествие, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Воспитательница признала свою вину и принесла извинения родителям.

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