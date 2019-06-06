На ПМЭФ правительство Самарской области и "Балтика" обсудили перспективы развития пивоваренной отрасли в регионе

В Санкт-Петербурге на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме состоялась первая официальная встреча нового президента "Балтики" Ларса Леманна и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Руководители обсудили основные тенденции в пивоваренной индустрии России и региона, актуальные законодательные инициативы, способные повлиять на развитие отрасли, а также наметили ближайшие шаги по взаимодействию. Стороны затронули проблему нелегального оборота пивоваренной продукции, введение маркировки, требования к производителям в рамках реестра и ограничение торговли в жилых домах.

Участники встречи отметили важность налаженного конструктивного диалога отрасли и властных структур по вопросам регулирования и обсудили ключевые тренды, наметившиеся в пивоваренной индустрии за последние несколько лет. Пивовары отметили, что в 2018 году российский рынок пива вырос впервые за последние 11 лет. По оценке компании "Балтика", рост составил 3%, чему способствовали отсутствие дополнительных законодательных ограничений, благоприятные погодные условия и чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. В Самарской области рынок вырос чуть меньше, чем в целом по стране, но также показал хорошую динамику. При этом власти высказали обеспокоенность снижением акцизных отчислений. Пивоваренная отрасль генерирует значительный объем поступлений в областной бюджет. В 2018 году в регионе было собрано более 8 млрд акцизов от пивоварения. По сравнению с 2017-м показатель снизился. Основной причиной эксперты видят в наметившемся тренде формирования нелегального оборота пивной продукции.

По данным исследования ВШЭ, проведенного в 2018 году, в России общая доля незаконного оборота не превышает 7-8% в отношении пивоваренной продукции. В сравнении с крепким алкоголем ситуация не столь катастрофична, но она вызывает озабоченность у регионального правительства.

Ларс Леманн, президент компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

- Мы поддерживаем усилия властей по обеспечению прослеживаемости пивоваренной продукции, однако важно, чтобы при этом меры регулирования не были чрезмерными для легального бизнеса и способствовали профилактике нелегального оборота".

По словам президента "Балтики", сохранить положительную тенденцию в отрасли может помочь недопущение ряда законодательных инициатив, способных существенно повлиять на отрасль. Стороны сошлись во мнении, что нужно улучшать существующие регуляторные механизмы, а не разрабатывать новые.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- В Самарской области на протяжении последних двух лет ведется системная работа по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции. В то же время я рад тому, как складывается наш конструктивный диалог с добросовестными производителями. Исторически сложилось так, что достижения в сфере пивоварения, наряду с успехами в других ключевых отраслях, формируют представление о Самарской области, являются частью регионального бренда. Пивовары вносят существенный вклад в экономику области, мы заинтересованы в стабильной работе ответственных и надежных предприятий-налогоплательщиков".

Ларс Леманн поблагодарил губернатора и правительство Самарской области за поддержку и внимание к проблемам пивоваренной индустрии.

В июле 2019 г. на площадке филиала "Балтика-Самара" запланировано совещание под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, посвященное актуальным вопросам регулирования пивоваренной отрасли в регионе. Его участниками станут владельцы местных пивоваренных производств и представители профильных ведомств, курирующих тему.