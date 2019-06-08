Жителю Шигон, второй раз пойманному за рулем пьяным, грозит тюремный срок

В с. Тайдаково Шигонского района инспекторы ДПС МУ МВД России "Сызранское" за нарушение ПДД остановили вазовскую "девятку", сообщает ГУ МВД по Самарской области. Во время общения сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на то, что у 41-летнего водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило предположение полицейских — мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

В ходе установления личности автолюбителя полицейские выяснили, что он проживает в с. Шигоны и ранее не судим. Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что 4 апреля 2019 г. он подвергнут административному наказанию по постановлению мирового судьи Шигонского судебного района Самарской области за административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения" и лишен водительского удостоверения.

Накануне, правоохранителями, по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.