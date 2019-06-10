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Ирина Панфилова возглавила региональный Ростехнадзор

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Региональный Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова, имеющая опыт работы в правительстве области и в мэрии Самары, пишет "Самарское обозрение". 

Экс-глава ведомства Михаил Михайлин возглавил Средне-Поволжское управление Ростехнадзора в августе 2015 года. До назначения в Ростехнадзор Михайлин не имел опыта работы в данной сфере. Он трудился на посту начальника Тольяттинского спорткомплекса ЦСК ВВС, а до этого возглавлял Тольяттинский военный технический институт.

Как стало известно изданию, в конце мая 2019 г. Михаил Михайлин оставил пост руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Михайлин покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Ирина Панфилова, в отличие от Михаила Михайлина, на момент вступления в должность главы Ростехнадзора опыт работы чиновником-управленцем уже имела. В апреле она покинула пост главы департамента экономразвития, инвестиций и торговли Самары, где проработала два месяца.

Ранее она занимала должность заместителя главы департамента по инвестициям, а до прихода в мэрию работала в министерстве строительства Самарской области. Также в послужном списке Панфиловой — пост заместителя директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области.

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