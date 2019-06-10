Котельные "СамРЭК-Эксплуатации" отключили от газа

ООО "Газпром межрегионгаз Самара" из-за долгов приостановило поставку газа на котельные ООО "СамРЭК-Эксплуатация", сообщает пресс-служба компании-поставщика ресурса.
По состоянию на 1 июня объем просроченной задолженности теплоснабжающей организации составлял 447 млн рублей. При этом, как утверждают в "Газпром межрегионгаз Самара", "СамРЭК-Эксплуатация" постоянно наращивает объем задолженности (на 1 июня 2018 г. - 345 млн, на 1 июня 2017 г. - 159 млн руб.).
"Отключение объектов ООО "СамРЭК-Эксплуатация" проведено в строгом соответствии с законодательством. От нашей компании в адрес теплоснабжающей организации за 20 дней, за три дня и за сутки до планируемого отключения были направлены официальные уведомления. Организации предлагалось полностью погасить имеющуюся задолженность по договору, однако этого не произошло", - отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Андрей Кислов.
Напомним, 4 июня без тепла осталась котельная "СамРЭК-Эксплуатация", обслуживающая спортивный комплекс "Ипподром Арена".
"СамРЭК-Эксплуатация" эксплуатирует 212 объектов теплоснабжения. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет 329 километров. Компания эксплуатирует объекты теплоснабжения в 17 муниципальных районах Самарской области (Исаклинский, Кошкинский, Ставропольский, Большечерниговский, Богатовский, Пестравский, Безенчукский, Хворостянский, Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Кинель-Черкасский, Приволжский, Похвистневский, Елховский, Шигонский, Красноярский) и в восьми городских округах (Чапаевск, Самара, Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск).