Как прошел "ВолгаФест"-2019: коза на набережной, классика на песке, танец с рыбой

В Самаре 8-9 июня на старой набережной прошел "ВолгаФест". В 2019 г. на нем много внимания было уделено теме театра - приехали "Упсала-цирк" и Инженерный театр АХЕ, была поставлена опера "Про козу". Хедлайнерами главной сцены стали On-The-Go с симфоническим оркестром, ну, а лучшим концертом оказалось выступление Кирилла Рихтера на пляже.

В этом году ВолгаФест переехал с новой на старую набережную, поближе к речному вокзалу. Праздник начинался от Струковского сада, продолжался до Ленинградского спуска и захватывал две линии набережной и пляж. Организаторы решили отказаться от прошлогодней практики и вернули главную сцену. Она располагалась под Некрасовским спуском. Слева "в кустах" была площадка Третьяковской галереи, на пляже - лекторий, чуть подальше два дня собирался (а точнее, "обматывался" из ниток) перформанс "Не здесь, а там" от GALMAE. Рядом с "бурлаками" разместился Художественный музей с проектом "Музей на кончиках пальцев" с объемными 3D-картинами, которые необходимо "смотреть" руками. На "променаде" стоял ряд деревянных стульев на помосте - проект художницы Ксении Перетрухиной.

Справа от главной сцены и "Корабля толерантности" тянулась линия воркшопов, фуд-кортов, брендированных площадок. На траве организовали свое пространство детские театры и музеи. Напротив Струковского сада развернулся Букфест. В этой части на пляже были своя небольшая музыкальная сцена, парад воздушных змеев, столы-стулья от Ксении Перетрухиной, воздушный шар в форме сердца.

Главным арт-объектом фестиваля стал "Корабль толерантности" - проект Эмилии и Ильи Кабаковых. Он стоял под Некрасовским спуском на деревянном помосте, с яркими парусами из детских рисунков.

Интересные работы представила московская художница Ксения Перетрухина - стулья и столы с вырезанными надписями предоставляли каждому зрителю возможность самому решить, где его место. Как всегда, особым вниманием пользовался фестиваль воздушных змеев - с гигантскими ящерицами, чебурашками, дракончиками. Много было занятий для детей: им предлагалось забивать гвозди, смотреть кукольные спектакли, валяться в шарах, рисовать рыбок вместе с пермскими художниками, создавать проекты для Третьяковской галереи.

В этом году на "ВолгаФесте" была чудесная программа. Уже в первый день в 14:00 около главной сцены развернулся знаменитый петербургский "Упсала-цирк" или, как его еще называют, "Цирк хулиганов". Они привезли программу "Приехали" - о начинающем клоуне, мечтающем попасть в профессиональную труппу. В выступлении было много акробатических номеров, жонглирования шарами и кеглями, цветного дыма и шуток.

Вечером на пляже возник Инженерный театр АХЕ со своим фантастическим спектаклем "Мокрая свадьба". Театр пользуется большой популярностью за свой символический язык, необычные инженерные решения и за фантастические, иногда даже пугающие, образы. Например, многим наверняка запомнится танец на столе в деревянном кубе с разделыванием рыбы.

В воскресенье центральным мероприятием стало исполнение оперы-променада "О козе", написанной специально для Самары московским композитором Александром Маноцковым. От пляжной концертной сцены с живой белой козой зрители двигались в толпе вместе с хором и музыкантами в сторону Некрасовского спуска, собирая по дороге новые исполнительские коллективы.

Отдельно стоит отметить лекторий "ВолгаФеста". В 2019 г. там собрались звездные спикеры - лингвист Александр Пиперски, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, историк моды Александр Васильев, композитор Александр Маноцков.

Одним из самых интересных музыкальных гостей стал композитор Кирилл Рихтер. Он выступил на "пляжной" концертной сцене в совсем не привычных для себя условиях и не с лучшим музыкальным инструментом. Кирилл Рихтер - сейчас один из самых популярных молодых композиторов в России, работающий в рамках метода минимализм. В Самаре гости "ВолгаФеста" приняли его очень хорошо и долго аплодировали.

Фестиваль закрывал концерт когда-то тольяттинской, но сейчас московской группы On-The-Go вместе с симфоническим оркестром. В то же время по набережной прошел небольшой карнавал "воздушных рыб". Этих "рыбок" дети создавали пять дней вместе с пермскими художниками из проекта "Чердак" при ПЕРММ.

Арт-объекты Ксении Перетрухиной пока еще остаются на набережной, а "Корабль толерантности" простоит под Некрасовским спуском до сентября.