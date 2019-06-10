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Культура

Сколько простоят арт-объекты "ВолгаФеста"-2019

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По словам директора фестиваля "ВолгаФест"-2019 Михаила Савченко, "Корабль толерантности" простоит под Некрасовским спуском как минимум до конца сентября, а арт-объекты, созданные художницей Ксенией Перетрухиной, тоже пока останутся, в зависимости от их сохранности.

"Корабль толерантности" - совместный проект самарской галереи "Виктория" и Третьяковской галереи, профинансированный Леонидом Михельсоном. В его создании участвовало около 300 детей: специально для них были организованы мастер-классы, где они создавали паруса для корабля и слушали уроки толерантности. Проект "Корабль толерантности", придуманный Эмилией и Ильей Кабаковыми, существует с 2007 г. и воссоздавался в Майями, Нью-Йорке, Венеции, Москве и многих других городах мира.

Арт-объекты Ксении Перетрухиной, созданные специально для "ВолгаФеста"-2019, - это столы и стулья с вырезанными на них фразами. По этим фразам каждый зритель может найти и определить себе свое собственное место. Ксения Перетрухина - знаменитый художник и режиссер, обладательница премии "Золотая Маска" и лауреат множества конкурсов по современному искусству. На "ВолгаФесте"-2019 было представлено сразу несколько ее синонимичных проектов.

Напомним, фестиваль "ВолгаФест"-2019 проходил 8-9 июня на старой набережной в Самаре.

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