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ЖКХ и благоустройство Общество

На ул. Ново-Вокзальной опять забила вода из-под земли

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 11 июня опять появился водопроводный "фонтан" на ул. Ново-Вокзальной.

Струя воды высотой в несколько метров начала бить с газона в районе дома №217.

По данным "ПТС", утечку воды из трубы обнаружили при заполнении системы теплоснабжения. Специалисты "ПТС" установили, что этот участок уже был выведен в ремонт и локализован, но запорная арматура дала течь. Сейчас неисправность арматуры устранили, в ближайшее время отремонтируют поврежденный участок.

Напомним, в конце мая "гейзер" в том же месте появился из-за гидравлических испытаний теплосетей, идущих от Самарской ТЭЦ.

Тем временем самарцы в соцсетях утверждают, что еще после первого прорыва никаких работ в этом месте не проводили, а только поставили ограждение.

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