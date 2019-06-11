На ул. Ново-Вокзальной опять забила вода из-под земли

В Самаре 11 июня опять появился водопроводный "фонтан" на ул. Ново-Вокзальной.

Струя воды высотой в несколько метров начала бить с газона в районе дома №217.

По данным "ПТС", утечку воды из трубы обнаружили при заполнении системы теплоснабжения. Специалисты "ПТС" установили, что этот участок уже был выведен в ремонт и локализован, но запорная арматура дала течь. Сейчас неисправность арматуры устранили, в ближайшее время отремонтируют поврежденный участок.

Напомним, в конце мая "гейзер" в том же месте появился из-за гидравлических испытаний теплосетей, идущих от Самарской ТЭЦ.

Тем временем самарцы в соцсетях утверждают, что еще после первого прорыва никаких работ в этом месте не проводили, а только поставили ограждение.