Очевидцы сообщают о мощном фонтане, забившем из-под земли на ул. Ново-Вокзальной

В четверг, 30 мая, около 13:00, на ул. Ново-Вокзальной в Самаре, в районе пересечения с Московским шоссе, на газоне из-под земли забил фонтан. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фото и видеороликам самарцев, водяной столб поднялся намного выше фонарного столба. На проезжей части по направлению к ул. Ново-Вокзальной разливается все больше воды. Но фонтан бил недолго. Вскоре очевидцы в обсуждении сообщили, что "гейзер" исчез.

Горожане связывают случившееся с гидравлическими испытаниями теплосетей.

АО "ПТС" сообщает, что сейчас давление воды на этом участке снижено, ведется подготовка к отключению.

Кстати, это уже не первый "гейзер", пробившийся из-под земли в Самаре за последние дни. Например, 28 мая фонтан воды появился на ул. Мирной. "ПТС" на своем сайте разместило информацию по этому поводу. По данным предприятия, 28 мая, во время очередного этапа гидравлических испытаний теплосетей был выявлен изношенный участок трубопровода в районе дома № 162 по ул. Мирной.

"Повреждений асфальтового полотна на дороге не обнаружено. Участок теплосети отключен. Теплоэнергетики уже приступили к его ремонту", — уточняется на сайте "ПТС".

Также представители предприятия напоминают горожанам, что с 27 мая по 10 июня в Самаре проводятся гидравлические испытания теплосетей от Самарской ТЭЦ. При опрессовке теплотрассы испытывают повышенным давлением. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.

"Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество", — уточняют представители "ПТС".

Обо всех обнаруженных повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просят сообщать сообщать по телефону 279-65-00 или в круглосуточную интернет-приемную.

"АО "ПТС" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме!", — сообщается на сайте предприятия.