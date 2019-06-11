В Самаре стартовал капремонт дороги от Кировского моста до ул. Ветлянской

В Самаре начат капитальный ремонт пр. Кирова на участке от ул. Ветлянской до мостового перехода "Кировский" протяженностью 1,1 км, сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области.

Напомним, госконтракт на проведение работ заключен с ООО "Самаратрасстрой" 27 мая. В настоящее время завершается подготовка территории, дорожники начали работы по устройству дождевой канализации.

В рамках капитального ремонта дорога будет расширена до четырех полос. Планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать "узкое горлышко" и повысить пропускную способность Кировского моста.

Сроки проведения капитального ремонта — 2019–2020 годы. Стоимость работ по государственному контракту составит 319,3 млн рублей.

11 июня официальное сообщество нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самарской области проведет прямую трансляцию с объекта капитального ремонта. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Всего, по данным департамента, в 2019 г. в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,27 млрд руб., в том числе 3,06 млрд руб. — средства федерального бюджета.