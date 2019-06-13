В ТЦ "Гудок" машина упала со второго этажа парковки

Минувшей ночью со второго этажа парковки ТЦ "Гудок" упал автомобиль, сообщают очевидцы в соцсетях. Судя по приложенному свидетелями происшедшего видео, ВАЗ-2112 приземлился на крышу.

"Предположительно, техническая неисправность. Пострадавших нет. Водитель в не трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение", — пояснили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, весной на парковке ТРЦ весной этого года произошел аналогичный случай. Тогда водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал за ограждение и машина упала с четвертого этажа.