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В ТЦ "Гудок" машина упала со второго этажа парковки

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минувшей ночью со второго этажа парковки ТЦ "Гудок" упал автомобиль, сообщают очевидцы в соцсетях. Судя по приложенному свидетелями происшедшего видео, ВАЗ-2112 приземлился на крышу.

Фото: https://vk.com/dtp_163

"Предположительно, техническая неисправность. Пострадавших нет. Водитель в не трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение", — пояснили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, весной на парковке ТРЦ весной этого года произошел аналогичный случай. Тогда водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал за ограждение и машина упала с четвертого этажа.

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