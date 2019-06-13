Собираемость платежей за обращение с ТКО в регионе составляет 48,26%

Собираемость платежей за обращение с ТКО в регионе за пять месяцев 2019 г. составляет 48,26%. Такие данные предоставил директор регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров 11 июня на заседании общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды в губдуме.

По словам Захарова, собираемость платежей по физлицам составила 45%, по УК и ТСЖ - 50,7%, по юрлицам - 55,2%. Ранее в пресс-службе компании сообщали, что общая собираемость платежей по итогам первого квартала составила 38%.

На полигоны и сортировочные станции было вывезено более 207 тыс. т собранного мусора, 97,2% из этого количества захоронено, чуть более 57 тыс. т отсортировано и около 6 тыс. т утилизировано.

Регоператором обслуживается 13369 контейнерных площадок, из них только пятая часть соответствует требованиям. По данным муниципальных образований, существует острая необходимость в ремонте 3494 площадок и в оборудовании еще дополнительно 3609 контейнерных площадок.

Сводная информация от муниципальных образований была направлена в Минстрой РФ - регион надеется на поддержку из федерального бюджета.

На заседании поднимался вопрос корректировки территориальной схемы с целью снижения транспортной нагрузки на тариф путем сокращения так называемых плеч перевозок.

Также к снижению тарифов для населения должно привести внедрение повсеместно раздельного сбора мусора. В июле этого года пилотный проект стартует в Новокуйбышевске.

"Есть вопросы к тому, что реальное количество отходов меньше, чем включено в территориальную схему, региональный оператор это подтвердил. Поэтому очевидно, что территориальную схему необходимо корректировать. По данным оператора видно, что и норматив накопления мусора завышен", - отметил заместитель председателя комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков.

Кроме того, по его словам, регоператор не выставляет 100% квитанций населению и сегодня есть территории, насчитывающие порядка 100 тыс. жителей, но централизованным вывозом отходов не охваченные.

Денис Волков предложил отраслевому министерству провести совместную проверку деятельности регионального оператора.