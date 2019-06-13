В Самаре выставят арт-объекты, объясняющие важность целевых капиталов

В Самаре в рамках конференции по привлечению ресурсов в некоммерческие организации "Белые ночи фандрайзинга — 2019" пройдет выставка "Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять".

На экспозиции лучшие музейные художники Петербурга и Самары представят интерактивные экспонаты, которые объединит общая идея: целевой капитал, как инструмент, через которой реализуются долгосрочные стратегии. Понятие целевого капитала будет проиллюстрировано с помощью простых метафор и аналогий из различных областей повседневной жизни.

Выставка организована фондом "Добрый город Петербург" при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

"Идея родилась коллективно в разговоре о современном искусстве, а именно о том, что называется art and science, — отмечает директор фонда "Добрый город Петербург" Дарья Буянова. — Ведь порой современное искусство выступает отличным образовательным инструментом: человек взаимодействует с объектами и начинает понимать, как работает какая-то сложная концепция. В рамках проекта мы решили поговорить про долгосрочные стратегии в общем, а целевые капиталы показать, как некий инструмент, который эти стратегии подпитывает".

В выставке будут представлены пять интерактивных экспонатов. После конференции они будут отправлены в фонды целевого капитала в разных регионах России.

Торжественное открытие выставки состоится 13 июня в 19:30 в отеле Holiday Inn Samara.