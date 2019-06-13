На благотворительном пробеге в Самаре собрали 580 тысяч рублей

В Самаре 8 июня состоялся VIII благотворительный пробег компаний группы Societe Generale в России, по итогам которого сотрудники группы собрали 580 тысяч рублей в пользу фонда "Хорошие истории". Средства будут направлены на развитие дворового спорта среди детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и людей с инвалидностью.
Пробег прошел на самарском спортивном стадионе ЦСКА ВВС с участием сотрудников Росбанка, Русфинанс Банка, Societe Generale Insurance и ALD Automotive. Мероприятие было организовано в рамках глобальной благотворительной инициативы группы Societe Generale "Время социальной поддержки" (Citizen Commitment Time). Инициатива состоялась при поддержке Департамента физической культуры и спорта городского округа Самара. Команда сотрудников департамента во главе с руководителем Сергеем Четвериковым вышла на основной старт и активно соревновалась с другими участниками.
В этом году благотворительный пробег в Самаре впервые открылся с костюмированного забега Fun Run. В нем участвовали 5 команд. Капитаном самой многочисленной из них стал председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров. Команда получила название "Русфинанс Банк — нам 15 лет!", в честь 15-летия банка, которое отмечается в этом месяце.
Далее программу продолжили дети, которые пробежали один круг по стадиону и на финише получили за участие памятные медали. За детским последовал основной старт, который проходил по круговой системе с дистанцией в 400 метров. Каждый преодоленный участниками стадионный круг приравнивался к сумме в 150 рублей.
После финиша участники мероприятия смогли поиграть в футбол, принять участие в спортивных викторинах или потанцевать под песни кавер-группы The FriDayʼs. В конце мероприятия чек на собранную сумму был передан благотворительному фонду "Хорошие истории".
"Около 4 млн рублей — это та сумма, которую сотрудники Societe Generale и наши партнёры собрали в Самаре за 8 лет с момента первого благотворительного пробега. Эти средства пошли на обустройство детских спортивных площадок, закупку инвентаря и реализацию других важных инициатив для детей и людей с инвалидностью. Замечательно, когда с каждым годом нас становится больше, к нам присоединяются все новые друзья и партнёры, а спортивные достижения превращаются в эффективные социальные проекты", — прокомментировал Сергей Озеров, председатель правления Русфинанс Банка.
"Уверен, каждый из участников благотворительного пробега испытывает чувство гордости оттого, что внес личный вклад в развитие проектов фонда "Хорошие истории" для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей в Самарской области. Я горд, что работаю в компании, которая поддерживает подобные инициативы и благодарен сотрудникам, партнерам и СМИ за активную жизненную позицию и вовлеченность", — сказал Константин Балдуев, директор территориального офиса Росбанка в Самаре.
"Благотворительный пробег Societe Generale прошел в Самаре уже в восьмой раз, пользуется большой популярностью и стал доброй традицией для города. Мы активно поддерживаем эту благородную инициативу, которая объединяет множество неравнодушных людей, увлеченных спортом и всегда готовых прийти на помощь другим", — отметил Сергей Четвериков, руководитель Департамента физической культуры и спорта городского округа Самара.
Пробег в Самаре поддержали филиал ООО "Нестле Россия" в г. Самара, официальные дилеры КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском, компании "Альфа Гифтс", Russia Running, "Шеф кейтеринг", фитнес-клуб "Гора-Спорт", издательство "Манн, Иванов и Фербер". Представители средств массовой информации Самары также не остались в стороне, присоединившись к участникам основного забега.
18 мая сотрудники компаний группы Societe Generale в России приняли участие в аналогичном забеге в Измайловском парке в Москве и собрали более 1,4 млн рублей на благотворительность. Мероприятие было организовано совместно с фондом "Синдром любви", который помогает семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.
Русфинанс Банк
ООО "Русфинанс Банк" — стопроцентная дочерняя компания ПАО РОСБАНК. С 2004 года Русфинанс Банк входит в состав международной финансовой группы Societe Generale Русфинанс Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через региональную сеть, включающую более 25 000 точек партнеров (автодилеры и розничные магазины) и собственные офисы в 75 регионах России. Русфинанс Банк является одним из лидеров рынка и предлагает наиболее полный спектр услуг в сфере потребительского кредитования: автокредитование, кредитование в точках продаж, предоставление кредитов наличными.
Банк обладает кредитными рейтингами международного рейтингового агентства Moodyʼs — Ba1, прогноз стабильный. Также Банк имеет максимальный уровень кредитоспособности по национальной шкале для РФ от национального рейтингового агентства АКРА (АО) — AAA (RU), прогноз стабильный.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013. Более подробно о Русфинанс Банке на www.rusfinancebank.ru.
Societe Generale
Societe Generale — одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.
Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 147 тысяч сотрудников в 67 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:
▪ Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;
▪ Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, — лидеры на рынках присутствия;
▪ Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.
Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.
В России группа Societe Generale представлена Росбанком, Русфинанс Банком, банком "ДельтаКредит", ALD Automotive, Societe Generale Insurance.
С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.
Росбанк
Росбанк — универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.
Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 330 отделений и более 30 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 2000 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.
Росбанку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-, прогноз "позитивный") и Moodyʼs Investors Service (Ba1). Входит в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году. Росбанк — лауреат премии "Банк года" портала Banki.ru (февраль, 2018) и премии Digital Communications Awards-2019. В 2018 году Росбанк LʼHermitage Private Banking вошёл в ТОП-3 в номинации "Лучший клиентский сервис Private Banking России" по версии Frank RG. Росбанк также является обладателем премии Global Banking and Finance Awards 2018 в номинации "Лучший банк России в сфере КСО".
Более подробная информация — на сайте www.rosbank.ru