На благотворительном пробеге в Самаре собрали 580 тысяч рублей

В Самаре 8 июня состоялся VIII благотворительный пробег компаний группы Societe Generale в России, по итогам которого сотрудники группы собрали 580 тысяч рублей в пользу фонда "Хорошие истории". Средства будут направлены на развитие дворового спорта среди детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и людей с инвалидностью.

Пробег прошел на самарском спортивном стадионе ЦСКА ВВС с участием сотрудников Росбанка, Русфинанс Банка, Societe Generale Insurance и ALD Automotive. Мероприятие было организовано в рамках глобальной благотворительной инициативы группы Societe Generale "Время социальной поддержки" (Citizen Commitment Time). Инициатива состоялась при поддержке Департамента физической культуры и спорта городского округа Самара. Команда сотрудников департамента во главе с руководителем Сергеем Четвериковым вышла на основной старт и активно соревновалась с другими участниками.

В этом году благотворительный пробег в Самаре впервые открылся с костюмированного забега Fun Run. В нем участвовали 5 команд. Капитаном самой многочисленной из них стал председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров. Команда получила название "Русфинанс Банк — нам 15 лет!", в честь 15-летия банка, которое отмечается в этом месяце.

Далее программу продолжили дети, которые пробежали один круг по стадиону и на финише получили за участие памятные медали. За детским последовал основной старт, который проходил по круговой системе с дистанцией в 400 метров. Каждый преодоленный участниками стадионный круг приравнивался к сумме в 150 рублей.

После финиша участники мероприятия смогли поиграть в футбол, принять участие в спортивных викторинах или потанцевать под песни кавер-группы The FriDayʼs. В конце мероприятия чек на собранную сумму был передан благотворительному фонду "Хорошие истории".

"Около 4 млн рублей — это та сумма, которую сотрудники Societe Generale и наши партнёры собрали в Самаре за 8 лет с момента первого благотворительного пробега. Эти средства пошли на обустройство детских спортивных площадок, закупку инвентаря и реализацию других важных инициатив для детей и людей с инвалидностью. Замечательно, когда с каждым годом нас становится больше, к нам присоединяются все новые друзья и партнёры, а спортивные достижения превращаются в эффективные социальные проекты", — прокомментировал Сергей Озеров, председатель правления Русфинанс Банка.

"Уверен, каждый из участников благотворительного пробега испытывает чувство гордости оттого, что внес личный вклад в развитие проектов фонда "Хорошие истории" для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей в Самарской области. Я горд, что работаю в компании, которая поддерживает подобные инициативы и благодарен сотрудникам, партнерам и СМИ за активную жизненную позицию и вовлеченность", — сказал Константин Балдуев, директор территориального офиса Росбанка в Самаре.

"Благотворительный пробег Societe Generale прошел в Самаре уже в восьмой раз, пользуется большой популярностью и стал доброй традицией для города. Мы активно поддерживаем эту благородную инициативу, которая объединяет множество неравнодушных людей, увлеченных спортом и всегда готовых прийти на помощь другим", — отметил Сергей Четвериков, руководитель Департамента физической культуры и спорта городского округа Самара.

Пробег в Самаре поддержали филиал ООО "Нестле Россия" в г. Самара, официальные дилеры КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском, компании "Альфа Гифтс", Russia Running, "Шеф кейтеринг", фитнес-клуб "Гора-Спорт", издательство "Манн, Иванов и Фербер". Представители средств массовой информации Самары также не остались в стороне, присоединившись к участникам основного забега.

18 мая сотрудники компаний группы Societe Generale в России приняли участие в аналогичном забеге в Измайловском парке в Москве и собрали более 1,4 млн рублей на благотворительность. Мероприятие было организовано совместно с фондом "Синдром любви", который помогает семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.