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Пищевая промышленность АПК и пищепром

На заводах "Балтики" прошли экологические экскурсии

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале июня на заводах компании "Балтика" по всей России прошли экологические экскурсии, посвященные Всемирному дню охраны окружающей среды. Студенты, журналисты, сотрудники компании и туристы посетили уникальные инфраструктурные объекты и познакомились с тем, как варить пиво с заботой о потребителях и природе. Экологические экскурсии прошли на всех 8 заводах "Балтики", расположенных в Воронеже, Новосибирске, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Забота об экологии отвечает смыслу существования Группы — "Варить пиво для лучшего сегодня и завтра". Всемирный день окружающей среды призван побудить как можно больше людей задуматься о будущем планеты. В ходе специальных экологических экскурсий эксперты компании поделились с посетителями секретами сохранения природных ресурсов на заводах, а также рассказали о вкладе компании в защиту экологии.

Экскурсанты смогли увидеть, как именно "Балтике" удается обеспечивать экологическую безопасность при производстве пива. Для уменьшения воздействия на окружающую среду компания применяет целый ряд инновационных технологий, позволяющих сокращать энергозатраты и потери ресурсов в ходе производства. На заводах в Самаре, Хабаровске, Новосибирске и Ярославле для обеспечения холодом процессов брожения внедрены системы "Драйкулинг" и "Фрикулинг", использующие холодный воздух, забираемый с улицы в зимнее время. Эта система помогает сократить потребление энергии на 30% и оказывает минимальное влияние на климат, а установленная на Хабаровском заводе система солнечных батарей, используемых для отопления, экономит "Балтике" в среднем 12 000 кВт ч ежегодно.

Сергей Бабинский, вице-президент по производству региона Восточная Европа, Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"В рамках стратегической программы "Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего" мы сокращаем выбросы СО2 и снижаем потребление воды нашими заводами, стремясь к достижению двух из четырех стратегических целей — "НОЛЬ углеродного следа" и "НОЛЬ потери воды". Мы уделяем особое внимание оптимизации потребления природных ресурсов и использованию благоприятных для окружающей среды продуктов, материалов и технологий. При этом мы стремимся не только внедрять решения, позволяющие экономить природные ресурсы, но и рассказывать о наших инициативах. Мы считаем, что потребители также могут делать весомый вклад в заботу об окружающей среде, экономя электроэнергию, воду или сортируя отходы для переработки".

Сокращение использования водных ресурсов также в фокусе внимания Carlsberg Group. В рамках достижения цели "НОЛЬ потери воды" компания стремится сократить потребление воды, чтобы к 2030 году тратить всего 1,7 гл на выпуск 1 гл продукции. "Балтика" постепенно приближается к поставленной цели: в 2018 году удельное потребление компанией воды по сравнению с 2017 годом снизилось на 2%. Кроме уже действующих решений по экономии воды, "Балтика" ищет способы развивать существующие технологии оборотного и повторного использования водных ресурсов.

Посетителей заводов "Балтики" в Самаре, Туле, Хабаровске и Ярославле познакомили с работой уникальных биологических очистных сооружений (БОС), которые обеспечивают высокую степень очищения стоков перед их передачей в коммунальную инфраструктуру. Сотрудники, принявшие участие в экскурсиях, узнали о технологии очистки стоков, понаблюдали за визуализацией степени очистки на разных стадиях с отбором проб сточных вод.

Кроме того, очистные сооружения оснащены установкой по сбору биогаза. Использование такого альтернативного источника энергии позволяет существенно сократить потребление природных ресурсов и снизить выбросы углерода. Так, на заводах в Ярославле, Туле и Самаре биогаз в качестве источника для работы котельной на 15% заменяет невозобновляемый источник энергии — природный газ. Компания планирует постепенно увеличить использование этого вида "зеленого" топлива за счёт строительства очистных сооружений на трёх заводах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске.

Гости заводов "Балтики" по всей стране узнали об эффективных способах экономии тепловой энергии. К примеру, на всех заводах чаны варочного цеха укрывают специальными чехлами, которые позволяют сохранить тепло. Благодаря этому при последующем нагреве чана тратится меньше энергоресурсов, и в атмосферу попадает меньше выбросов СО2. Это соответствует одной из стратегических целей компании "Балтика" — НОЛЬ углеродного следа, в рамках которой компания активно занимается решением проблемы выбросов по всей цепочке создания стоимости продукции.

Участники экскурсий также узнали о программе эффективного обращения с отходами производства — пивной дробины и отработанными пивными дрожжами. Отходы производства подвергаются сушке, а затем передаются во вторичное использование сельхозпредприятиям: там сухие дрожжи применяются при производстве кормов для животных в качестве ценной биологически активной добавки. Так, новый производственный цех завода в Хабаровске оснащен оборудованием, которое производит выпаривание жидкости из отработанных пивных дрожжей под воздействием высоких температур, превращая их в сухой продукт. Весь процесс полностью автоматизирован.

Во время экологических экскурсий гостям рассказали о проекте "Принеси пользу своему городу". Он направлен на создание в стране системы раздельного сбора и переработки отходов упаковки. В рамках этого проекта "Балтика" в сотрудничестве с отраслевыми и региональными операторами устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов (ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон), которые впоследствии направляются на переработку. Компания уже инвестировала в этот проект более 50 миллионов рублей, вместе с партнерами установив более 7000 контейнеров в 52 городах по всей России.

Сотрудникам завода в Новосибирске продемонстрировали выставку вторичного сырья, на которой представлены вещи, созданные из переработанных отходов упаковки. Менеджер по рециклингу филиала рассказал коллегам, что ПЭТ-упаковка имеет 100% потенциал переработки, может входить в замкнутый цикл и многократно применяться в производстве новых товаров. Гостям заводов продемонстрировали контейнеры для раздельного сбора отходов и рассказали о том, как можно самостоятельно заниматься сортировкой мусора. За счет повторного использования отходов производства и развития системы обращения с ними компания постепенно уходит от процесса утилизации и вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Заводы компании демонстрируют высокую эффективность работы с отходами, например, филиал в Ярославле направляет на переработку 98% собираемых отходов.

Промышленный туризм в России — достаточно новое направление, хотя за рубежом оно активно развивается уже давно. Экскурсии на заводы "Балтики" проводятся уже более 20 лет, за это время в стенах производств компании по всей стране побывали более 747 тысяч человек со всего мира. Стоит отметить, что интерес, проявляемый к производству со стороны туристов, высок и с каждым годом стабильно возрастает. Так, в 2018 году заводы компании посетили 27 449 экскурсантов. На первом месте по посещению находится Санкт-Петербург — на заводе в этом городе побывало более 8600 человек.

В экологических экскурсиях этого года приняло участие более 150 человек, среди которых студенты, журналисты, сотрудники компании "Балтика" и обычные потребители. Экскурсии проводили менеджеры по экологии и рециклингу, и гости имели возможность задать все интересующие вопросы напрямую экспертам компании.

Татьяна, студентка, участница эко-экскурсии в Санкт-Петербурге: "До визита на завод "Балтики" я и не предполагала, что российские компании применяют такие современные технологии для экономии ресурсов и защиты природы. Эксперты в области экологии не только показали нам системы в работе, но и рассказали о дальнейших планах компании, среди которых установка в Санкт-Петербурге очистных сооружений для воды. Я узнала, что "Балтика" развивает систему раздельного сбора отходов, а один из контейнеров расположен недалеко от моего дома, так что я могу отправлять мой мусор на переработку и делать свой вклад в заботу о природе".

Те, кто еще не успел посетить балтийские пивоварни, всегда могут записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный). Предложение действительно только для совершеннолетних граждан — возраст необходимо подтвердить на месте соответствующим документом.

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