В Самаре открылась выставка о значимости целевого капитала

В отеле Holiday Inn 13 июня прошло открытие интерактивной выставки "Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять". Мероприятие проводилось в рамках XI практической конференции по привлечению ресурсов "Белые ночи фандрайзинга-2019" совместно с Музеем Модерна.

Экспозиция выставки представлена пятью блоками, каждый из которых по-разному раскрывает проблемы целевого капитала: показывает его как вечный процесс, рассматривает целевой капитал как способ поиска средств для крупных проектов и воплощения недостижимых целей.

Главная задача мероприятия, по словам организатора выставки Дарьи Буяновой, директора по фандрайзингу благотворительного фонда "Добрый город Петербург", в том, чтобы рассказать про целевой капитал просто и доступно.

"Интерактивная выставка — идеальный для этого способ, — поделилась Дарья. — Увидев всего несколько экспонатов, люди поймут, что благотворительность — она разная. И она про нас".

Оксана Орачева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, добавила, что формат выставки оказался самым доступным и удобным для достижения такой цели: "Через интерактивность мы сможем с легкостью объяснить коллегам из других благотворительных фондов суть целевого капитала. Визуализируя сложную проблему, человек начинает разбираться в ней и постепенно находить пути ее решения".

"Перед моей командой стояла задача объяснить простыми словами, что целевой капитал — это нужное и важное дело, - рассказывает куратор выставки Ирина Актуганова. - Сегодня мы видели, как участники обсуждали экспонаты, делились своими эмоциями и мнениями. И это уже результат. Для нас важно, чтобы выставку увидел еще не один город".

Проведение конференции и выставки стало шагом вперед для развития фандрайзинга и целевого капитала не только в столицах, но и в регионах России.

"Для всех НКО огромная честь принимать конференцию с многолетней историей "Белые ночи фандрайзинга" именно в Самаре, — с гордостью поделилась исполнительный директор регионального благотворительного фонда "Хорошие истории" Татьяна Акимова. — По словам организаторов, в нашу область их привлекли хорошие партнеры. У нас действительно много фондов местных сообществ, которыми можно гордиться".