Миодраг Божович: Самарский футбол курирует Василиос Зиакас

Самарский футбол курирует Василиос Зиакас, занимавший пост советника губернатора Самарской области в бытность им Владимира Аряткова, рассказал в интервью sport24.ru главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович.

По его словам, именно на встрече с Зиакасом решался вопрос продления контракта с клубом.

"Мы встретились и поговорили с Василисом Зиакисом (очевидно имелся в виду Василиос Зиакас — прим. ВН), который курирует футбол в Самарской области, и со спортивным директором Геннадием Голубиным. Пообщались нормально. Меня спросили, есть ли желание работать. Я ответил: "Почему нет". Так что у нас был короткий разговор. Я просто подтвердил свое желание работать в клубе", — сообщил Божович.

Василиос Зиакас в 2008–2012 годах входил в состав совета директоров "Крыльев Советов". В интервью тех лет оно рассказывал, что в клуб его привлек бывший президент "КС" Игорь Завьялов. Также тогда он говорил, что в то время работал в "достаточно авторитетной" спортивной консалтинговой компании.

Сейчас Василиосу Зиакасу принадлежит 20% долей в уставном капитале регоператора по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс".

В "Крыльях Советов" и министерстве спорта Самарской области прокомментировать информацию о статусе Василиоса Зиакаса не смогли.