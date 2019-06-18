В Самаре одна из столкнувшихся машин отлетела на переход и сбила девушку

В понедельник, 17 июня, в Самаре участницей ДТП стала 36-летняя женщина, ехавшая в 10:15 на автомобиле Lada Priora по ул. Свободы со стороны ул. Елизарова в направлении ул. Кузнецкая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в пути, на перекрестке равнозначных дорог она не пропустила приближающийся справа автомобиль Toyota Camry под управлением 49-летней женщины, которая ехала прямо по ул. Пугачевская со стороны пр. Металлургов, в направлении ул. Победы и столкнулась с ней. После удара Toyota отбросило на пешеходный переход, где она задела 25-летнюю женщина.

После ДТП пешеходу на месте была оказана медицинская помощь. Ее отпустили и она ушла самостоятельно до приезда экипажа ДПС. В этот же день женщина-пешеход обратилась за медицинской помощью в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка.