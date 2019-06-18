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Общество

Самарская область заключила пять допсоглашений на реализацию нацпроектов

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область заключила пять дополнительных соглашений по региональным составляющим федеральных проектов в рамках поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам апрельского форума "Национальные проекты — этап "реализация". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Соглашения заключены по проектам "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Культурная среда" и "Цифровая культура".

Также за это время было заключено два основных соглашения по региональным составляющим федеральных проектов "Безопасность дорожного движения" и "Европа — Западный Китай".

В министерстве также сообщили, что на ближайшие три года на реализацию национальных проектов Самарской области потребуется 94,4 млрд руб., где 30 млрд руб. — средства областного бюджета.

При этом, по данным ведомства, регион оценивал вложения в реализацию региональных составляющих федеральных проектов на территории области на 2019-2021 годы в 144,6 млрд руб., из которых более 48 млрд руб. рассчитывал привлечь из федерального бюджета, и 19 млрд руб. — из внебюджетных источников.

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