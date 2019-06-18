На Красноглинском шоссе Citroen C4 врезался в дорожное ограждение, пострадала водитель

В понедельник, 17 июня, на Красноглинском шоссе в ДТП попала 27-летняя водитель Citroen C4, ехавшая со стороны пос. Южный в направлении пос. Волжский, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что управлявшая иномаркой женщина не обеспечила постоянного контроля за движением и в 19:15 в районе дома №10 по Красноглинскому шоссе врезалась в дорожное ограждение.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшей, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

В результате ДТП водитель получила ушиб мягких тканей головы, лица, закрытый перелом костей носа и деформация перегородки носа, ушиб грудной клетки справа. Ей назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.