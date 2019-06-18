В ТЦ "Гудок" откроется кинозал ScreenX

Ведущий мировой разработчик технологий для кинотеатров, компания CJ 4DPLEXи сеть "Мягкий кинотеатр" подписали соглашение об открытии четырех новых кинозалов ScreenX в различных регионах РФ, в том числе, в Самарской области, tass.ru.

Первый кинотеатр ScreenX откроется в самарском торгово-развлекательном комплексе "Гудок".

ScreenX — первая в мире технология многопроекторного воспроизведения изображения, созданная специально для современных кинотеатров. Эта технология переносит зрителей за пределы традиционного киноэкрана, с помощью уникальной системы визуально расширяя проекцию некоторых сцен в художественных фильмах и рекламного контента перед сеансом на правую и левую стены кинозала.

"Мы очень рады заключить с сетью "Мягкий кинотеатр" новое соглашение, направленное на внедрение технологии ScreenX по всей России, — отметил генеральный директор CJ 4DPLEX JongRyul Kim (Ким Джон-Нёль). — Для нас большая честь вместе со столь потрясающим партнером совершить революционную трансформацию кинематографического ландшафта в регионе, и мы с надеемся на многолетнее плодотворное сотрудничество с "Мягким кинотеатром".

Генеральный директор сети "Мягкий кинотеатр" Евгений Штрамвасер уверен, что уникальная кинотехнология с эффектом полного погружения станет приятным сюрпризом для гостей кинотеатра и с нетерпением ждет возможности открыть больше залов ScreenX в кинотеатрах сети по всей стране".



