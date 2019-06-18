Обвиняемому в убийстве юной спортсменки из Тольятти запросили более шести лет заключения

В пятницу, 14 июня, в суде Автозаводского района Тольятти под председательством судьи Ирины Клементьевой состоялись прения по делу несовершеннолетнего местного жителя Никиты М., обвиняемого в убийстве 16-летней девушки, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Гособвинение на них представлял заместитель прокурора Самарской области Андрей Шевцов.

Как пояснила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, на прениях представитель гособвинения просил признать юношу виновным и назначить ему шесть лет и семь месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Напомним, тело 16-летней девушки нашли вечером 23 декабря 2018 г. на пустыре у дома № 31а по ул. Юбилейной. Экспертиза показала, что ей нанесли более 30 колото-резанных ранений.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Вскоре правоохранители задержали ровесника девочки, ее бывшего парня и единомышленника по спортивным увлечениям. Они занималась плаванием.

Следствие по делу вело СК РФ. Судебный процесс проходит в закрытом порядке. На следующем заседании планируют огласить приговор.