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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонтан на Самарской площади восстановит "ИСК "Гелиос"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Восстановлением первоначального облика фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади займется ООО "Инженерно-строительная компания "Гелиос", следует из результатов определения победителей соответствующего аукциона.

Напомним, при реконструкции фонтана в 2017 г. он был фактически снесен, а построенный заново сильно отличался от введенного в 1975 году. Наибольший резонанс вызвало разрушение уникальной авторской мозаики из смальты, которой была выложена чаша, и укладка вместо нее стандартной "магазинной".

В аукционе участвовали две компании: ООО "ИСК "Гелиос" и ООО "Самарская строительная компания "Монолит". Первая предложила наиболее выгодную цену - 29,85 млн руб. - и победила. Начальная цена контракта составляла 30 млн рублей.

Теперь "ИСК "Гелиос" предстоит демонтировать нынешнюю облицовку фонтана, заново устроить гидроизоляцию, отремонтировать "Георгиевскую ленту". Повторно выложить панно придется вручную. Для работ должна быть использована смальта.

ООО "ИСК "Гелиос", согласно ИАС Seldon.Basis, действует с 7 сентября 2012 года. Основной вид деятельности - "работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки". Уставный капитал - 11 тыс. рублей. Владелец компании - Валентина Батищева.

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