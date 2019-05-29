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Общество

Самарскому фонтану в честь 30-летия Победы вернут первоначальный облик за 30 млн рублей

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии выступил заказчиком ремонтных работ по восстановлению первоначального облика фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Подрядчик должен будет демонтировать нынешнюю облицовку фонтана, заново устроить гидроизоляцию, отремонтировать "Георгиевскую ленту". Повторно выложить панно исполнителю работ придется вручную. Для работ должна быть использована смальта.

Начальная (максимальная) цена контракта — 30 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки будут принимать с 28 мая по 13 июня. Итоги подведут 17 июня.

Напомним, при реконструкции фонтана в 2017 г. он был фактически снесен, а построенный заново сильно отличался от введенного в 1975 году. Наибольший резонанс вызвало разрушение уникальной авторской мозаики из смальты, которой была выложена чаша, и укладка вместо нее стандартной "магазинной".

Автор проекта фонтана Владимир Борисов и вдова второго автора Вагана Каркарьяна — Тамара Каркарьян — обратились в суд с требованием признать незаконным использование произведения архитектуры. В итоге суд встал на сторону истцов.

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