20 лет колонии получил самарец за изнасилование и убийство семилетней девочки

В среду, 19 июня, Советский райсуд Самары вынес приговор Николаю Захарову, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчину признали виновным по п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера"), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста") и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста").

Напомним, 21 июля 2018 г. примерно в 10:30 на заброшенном стадионе на пересечении улиц Карбышева и Блюхера обнаружили тело пропавшей днем ранее семилетней девочки с признаками удушения и травмой головы.

24 июля задержали Николая Захарова, который жил в соседнем с семьей потерпевшей доме. Он дал признательные показания и отправился под стражу.

По версии следствия, 20 июля 2018 г. с 17:00 до 19:00 пьяный Захаров у дома №93 по ул. Энтузиастов увидел гулявшую знакомую семилетнюю девочку. Используя детскую доверчивость, он увел ребенка на заброшенный стадион, где изнасиловал ее, а затем убил. Труп мужчина спрятал под мусором. Примерно с 22:00 того же дня Захаров инициировал поиски девочки и принимал в них активное участие, чтобы обмануть родственников жертвы и других участников поиска.

Суд приговорил Захарова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Уголовное дело насчитывало восемь томов, во время предварительного расследования было проведено пять осмотров места происшествия, проверка показаний на месте происшествия, около 50 выемок образцов для сравнительного анализа, более 20 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, генетические, одорологические и другие", - сообщили в СУ К РФ по Самарской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.