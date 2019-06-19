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Культура

В Самаре стартовал открытый лекторий по истории и архитектуре

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На набережной и в других общественных пространствах Самары стартовал открытый лекторий (6+). Жителям и гостям города рассказывают о Самаре историки, краеведы и представители туристической отрасли.

Лекторий открыл в Струковском саду историк Глеб Алексушин с рассказом о самарских мифах и легендах.

В четверг, 20 июня, с 19:00 до 20:30 во дворе Музея модерна архитектурный обозреватель, редактор отдела культуры "Волжской коммуны" Армен Арутюнов прочитает лекцию о самарских памятниках модерна.

Во вторник, 25 июня, с 19:00 до 20:30 в парке им. 50-летия Октября представитель компании "Самараинтур С" расскажет о туристическом потенциале Самары.

В четверг, 27 июня, с 19:00 до 20:30 в парке им. 50-летия Октября слушатели встретятся с краеведом Михаилом Перепелкиным. Тема лекции - "Самара в лицах".

Первая июльская лекция пройдет в амфитеатре кинотеатра "Филин" на четвертой очереди набережной. Во вторник, 2 июля, с 19:00 до 20:30 представитель турфирмы "Сказка странствий" Ирина Левченко расскажет о православной Самаре.

Завершится цикл открытых лекций 4 июля с 19:00 до 20:30 в Загородном парке. Краевед Андрей Артемов прочитает лекцию "Сделано в Самаре".

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