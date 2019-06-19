Мэрия Самары: угрозы срыва пассажирских перевозок нет

Мэрия Самары прокомментировала ситуацию с требованием заместителя областного прокурора признать недействительными муниципальные контракты на пассажирские перевозки.

"Угрозы срыва пассажирских перевозок на территории города нет, транспортные услуги оказывают в штатном режиме", — заверяет администрация города.

По словам мэрии, разбирательство, инициированное прокуратурой, пройдет в юридической плоскости. И независимо от исхода судебного процесса администрация предпримет все необходимые меры для сохранения стабильной ситуации и не допустит сбоев в транспортном обслуживании горожан.

Сейчас городской департамент транспорта вырабатывает детальная мотивированную позицию.

Напомним, прокуратура оспаривает в арбитраже контракты между городским департаментом транспорта и ООО "Самараавтогаз", в том числе два контракта от 17 апреля 2018 г. на маршруты: №№ 1, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79 и 3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 52, 55, 65, 66, 76.

Надзорное ведомство считает, что итоги запроса котировок и контракты незаконны, так как перевозчика должны были выбирать на электронном аукционе, а не путем запроса котировок. Помимо этого, начальную цену контракта — 0,01 руб. установили с нарушением. Ее должны были сформировать с учетом субсидий из бюджета. Договор о такой субсидии — 86,8 млн руб. был заключен с "Самараавтогазом" еще в феврале 2018 года. Позже эта цифра выросла до 138,9 млн руб., но все это не отражено в документации закупки.