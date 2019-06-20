Областная прокуратура привлекла к административной ответственности 72 чиновника

Областная прокуратура ведет активную работу в регионе по ликвидации административных барьеров и созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Так, благодаря прокурорскому вмешательству повышается качество и доступность услуг, обеспечивается соблюдение их прав при оказании господдержки, а также пресекаются многочисленные нарушения законодательства в деятельности контрольно-надзорных органов.

По информации ведомства, в 2019 г. областная прокуратура выявила 2957 нарушений законодательства, обеспечивающего защиту прав хозяйствующих субъектов, принесено 354 протеста на незаконные правовые акты, в суды направлено 7 заявлений, внесено 708 представлений об устранении нарушений, результатом их рассмотрения стало привлечение к дисциплинарной ответственности 376 лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 194 должностных лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел.

К примеру, прокуратура области вынесла протест министру строительства Самарской области на отдельные положения административного регламента по осуществлению госконтроля в области долевого строительства на территории Самарской области.

Документ содержал незаконные положения, предусматривающие возможность проведения плановых проверок, а также предварительное уведомление о проведении внеплановых проверок лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, хотя такое уведомление не допускается. Принесенный прокуратурой протест рассмотрен, признан обоснованным. В настоящее время разрабатывается проект правового акта о внесении соответствующих изменений. Прокурорами городов и районов также выявляются не соответствующие федеральному законодательству административные регламенты.

Только по итогам первого квартала текущего года органами прокуратуры области за нарушения порядка оказания государственных и муниципальных услуг к административной ответственности привлечено 72 должностных лица.

Систематически прокуратурой проводятся проверки соблюдения законности при привлечении хозяйствующих субъектов к административной ответственности. Так, в результате работы прокуратуры области значительно увеличилось количество замен штрафов на предупреждение.

В настоящее время в Арбитражном суде Самарской области на рассмотрении находятся 2 заявления прокуратуры области об отмене решений о привлечении предпринимателей к административной ответственности в виде штрафов в связи с неприменением норм, предусматривающих замену их на предупреждение.

Грубые нарушения при проведении проверок выявлены в деятельности Госжилинспекции Самарской области, территориального органа Росздравнадзора по Самарской области, министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также администрации Ленинского внутригородского района Самары.

К примеру, проверка прокуратуры в Госжилинспекции установила факт нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре) — на основании анонимного обращения была проведена внеплановая выездная проверка ТСЖ в Ленинском районе Самары.

В адрес и. о. руководителя Госжилинспекции Самарской области внесено представление, остальные виновные привлечены к административной ответственности.

В связи с нарушением порядка и сроков исполнения контрактных обязательств в 2019 году прокурорами возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 20 должностных лиц, удалось добиться погашения просроченной задолженности на сумму более 940 млн рублей.