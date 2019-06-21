На ул. Нагорной из-под земли забил фонтан воды

В пятницу, 21 июня, на ул. Нагорной в Самаре из-под земли забил фонтан, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев. По их словам, прорыв коммуникаций произошел на участке между ул. Воронежской и пр. Кирова.

Напомним, с 20 июня по 3 июля в областной столице проводят гидравлические испытания тепловых сетей от Безымянской ТЭЦ и частично Самарской ТЭЦ. Рабочие проверяют повышенным давлением теплоносителя трубы в границах пр. Кирова, улиц Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, Георгия Ратнера, XXII Партсъезда, Победы, Промышленности, Заводского шоссе и Красных Коммунаров. Жилые дома от горячего водоснабжения в этом районе отключены.