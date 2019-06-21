Улицу Куйбышева смогут делать пешеходной на время фестивалей

В Самаре ул. Куйбышева разрешено делать пешеходной на время проведения спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, будь то военные парады, шествия, фестивали, проводимые по решению органов государственной или муниципальной власти.

Соответствующее решение о внесении поправок в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области" подписал и. о. первого вице-губернатора региона Виктор Кудряшов.

В начале июня эти поправки в закон были утверждены Самарской губернской думой.

Напомним, в сентябре прошлого года с соответствующей законодательной инициативой вышла глава Самары Елена Лапушкина.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что действующее законодательство позволяет временно приостанавливать или ограничивать движение на дорогах в случае проведения публичных и спортивных мероприятий.

"Вместе с тем необходимо отметить, что в муниципальных образованиях, в том числе в городском округе Самара, сложилась практика проведения не только спортивных мероприятий, но и культурно-массовых мероприятий (парадов, шествий, карнавалов и др.)", — отмечается в документе.

В качестве примеров его разработчики называют всевозможные карнавалы и фестивали, которые проводились на ул. Куйбышева в Самаре летом 2018 г. во время чемпионата мира по футболу. Отметим, на время проведения ЧМ ул. Куйбышева была сделана пешеходной.

В связи с этим Елена Лапушкина и предложила дополнить областной закон также пунктом о возможности ограничения и приостановки движения на автодорогах города в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, что в итоге и было сделано.