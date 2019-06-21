16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Улицу Куйбышева смогут делать пешеходной на время фестивалей На ул. Нагорной из-под земли забил фонтан воды Мэрия Самары намерена добиваться в суде сноса незаконного павильона в парке 60-летия Советской власти Власти региона утвердили документацию по планировке на 3-й просеке образовательного центра на 600 мест ФКР обязали провести капремонт в ряде домов Тольятти

Общество

Улицу Куйбышева смогут делать пешеходной на время фестивалей

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

В Самаре ул. Куйбышева разрешено делать пешеходной на время проведения спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, будь то военные парады, шествия, фестивали, проводимые по решению органов государственной или муниципальной власти.

Соответствующее решение о внесении поправок в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области" подписал и. о. первого вице-губернатора региона Виктор Кудряшов.

В начале июня эти поправки в закон были утверждены Самарской губернской думой.

Напомним, в сентябре прошлого года с соответствующей законодательной инициативой вышла глава Самары Елена Лапушкина.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что действующее законодательство позволяет временно приостанавливать или ограничивать движение на дорогах в случае проведения публичных и спортивных мероприятий.

"Вместе с тем необходимо отметить, что в муниципальных образованиях, в том числе в городском округе Самара, сложилась практика проведения не только спортивных мероприятий, но и культурно-массовых мероприятий (парадов, шествий, карнавалов и др.)", — отмечается в документе.

В качестве примеров его разработчики называют всевозможные карнавалы и фестивали, которые проводились на ул. Куйбышева в Самаре летом 2018 г. во время чемпионата мира по футболу. Отметим, на время проведения ЧМ ул. Куйбышева была сделана пешеходной.

В связи с этим Елена Лапушкина и предложила дополнить областной закон также пунктом о возможности ограничения и приостановки движения на автодорогах города в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, что в итоге и было сделано.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре отметили День библиотек

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30