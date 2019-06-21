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Вдоль Московского шоссе начали высаживать рябины вместо погибших туй

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 20 июня, вдоль Московского шоссе по гарантийным обязательствам начали высаживать рябины вместо погибших саженцев туи, сообщает citytraffic.ru. Старт работам был дан на пересечении автомагистрали с пр. Кирова.

Как пояснил изданию заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов, что чиновники приобрели "горький" опыт и больше высаживать туи на этой территории не будут.

Напомним, всего вдоль Московского шоссе будет высажено 620 деревьев и 7 тыс. кустарников. Деревья расположат компактными аллеями. Зеленые насаждения подобраны с учетом подходящей для них климатической зоны

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