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ЖКХ и благоустройство Общество

На перекрестке улиц Свободы и Металлистов устраняют повреждение трубопровода

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, во время опрессовки тепловых сетей в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Металлистов выявлено слабое место на теплосети, сообщает пресс-служба АО "ПТС".

В настоящее время сотрудники компании локализовали утечку и устраняют повреждение трубопровода.

Напомним, с 20 июня по 3 июля в областной столице проводят гидравлические испытания тепловых сетей от Безымянской ТЭЦ и частично Самарской ТЭЦ. Рабочие проверяют повышенным давлением теплоносителя трубы в границах пр. Кирова, улиц Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, Георгия Ратнера, XXII Партсъезда, Победы, Промышленности, Заводского шоссе и Красных Коммунаров. Жилые дома от горячего водоснабжения в этом районе отключены.

Ранее сообщалось, что в районе дома №123 по ул. Нагорной также произошел порыв трубопровода. Сейчас на участке ведутся ремонтные работы.

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