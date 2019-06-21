На перекрестке улиц Свободы и Металлистов устраняют повреждение трубопровода

В пятницу, 21 июня, во время опрессовки тепловых сетей в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Металлистов выявлено слабое место на теплосети, сообщает пресс-служба АО "ПТС".

В настоящее время сотрудники компании локализовали утечку и устраняют повреждение трубопровода.

Напомним, с 20 июня по 3 июля в областной столице проводят гидравлические испытания тепловых сетей от Безымянской ТЭЦ и частично Самарской ТЭЦ. Рабочие проверяют повышенным давлением теплоносителя трубы в границах пр. Кирова, улиц Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, Георгия Ратнера, XXII Партсъезда, Победы, Промышленности, Заводского шоссе и Красных Коммунаров. Жилые дома от горячего водоснабжения в этом районе отключены.

Ранее сообщалось, что в районе дома №123 по ул. Нагорной также произошел порыв трубопровода. Сейчас на участке ведутся ремонтные работы.