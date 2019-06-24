Самарские блогеры и журналисты ознакомились с работой фабрики процессов

В понедельник, 24 июня, состоялся пресс-тур на фабрику процессов, расположенную на территории АО "Средне-Волжский Механический Завод" (СВМЗ).

Блоггеры и журналисты, пишущие на экономические и промышленные темы, стали участниками деловой игры, временно сменив творческие профессии на рабочие специальности. Представителям СМИ необходимо было наладить выпуск деталей, которые используются в нефтегазовой отрасли. Главная задача — повысить эффективность производства.

За время деловой игры блогеры и журналисты на практике познакомились с принципами и инструментами бережливого производства, а также смогли лично оценить, как различные улучшения влияют на производительность труда и финансовые показатели.

Важность повышения эффективности работы во время прямой линии подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", — сказал Владимир Путин.

Напомним, открытие фабрики процессов на СВМЗ состоялось 5 апреля 2019 года. Она стала первой в стране, созданной в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" по стандартам АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Учебная площадка помогает руководителям предприятий познакомиться с инструментами бережливого производства и осознать важность их применения на производстве.

"С каждым днем увеличивается число предприятий подающих заявки для участия в нацпроекте. Сегодня эта цифра приближается к 45 организациям. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что показатели, которые нам установлены на 2019 год по числу вовлеченных предприятий, мы обязательно

выполним", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

До 2024 года в нацпроект должны войти 250 предприятий Самарской области. В результате производственные системы этих компаний смогут соответствовать лучшим мировым практикам бережливого производства.